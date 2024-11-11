Речь идет о сроке в 10 лет, отметила Международная торговая палата в Париже.

Экстремальные погодные явления, связанные с изменением климата Земли, обошлись мировой экономике более чем в $2 трлн за последние 10 лет. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Международной торговой палаты в Париже.В отчете рассматривается около 4 тыс. погодных явлений, которые произошли в период с 2014 по 2023 год и затронули жизнь в общей сложности 1,6 млрд человек. Исследователи учитывали как прямой ущерб от разрушения жилых домов, предприятий и объектов инфраструктуры, так и влияние погодных условий на производительность труда.Как указывается в документе, "только за последние 2 года глобальный экономический ущерб достиг $451 млрд, что на 19% больше, чем за предыдущие 8 лет". "Данные за последнее десятилетие показывают, что изменение климата - это не проблема будущего: снижение производительности из-за экстремальных погодных явлений сказывается на экономике уже сейчас", - отметил генеральный секретарь палаты Джон Дентон.Исследование проводила консалтинговая компания Oxera. Доклад был опубликован в преддверии 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29), которая в понедельник открывается в Баку.