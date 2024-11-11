Вредная привычка может не только нанести вред здоровью, но и лишить жизни. Трагедия произошла в частном доме №1 на Мещерской улице в Гусь-Хрустальном рано утром 11 ноября. Пожарных вызвали в

Вредная привычка может не только нанести вред здоровью, но и лишить жизни. Трагедия произошла в частном доме №1 на Мещерской улице в Гусь-Хрустальном рано утром 11 ноября. Пожарных вызвали в 8:55, рассказали в пресс-службе МЧС области. Очевидцы сообщили о сильном задымлении. К приезду спасателей дом горел на площади 50 квадратов. Внутри был обнаружен мужчина без