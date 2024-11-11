В настоящее время специалисты работают над устранением утечки.

В Коврове остались без отопления школа №5, детский сад №57 и четыре жилых дома. По информации городской администрации, инцидент произошел 11 ноября из-за аварии на теплосетях у детсада.В настоящее время специалисты работают над устранением утечки, завершение работ планируется к 18:00. Ранее сообщалось, что несколько городов во Владимирской области столкнулись с проблемами в начале отопительного сезона, однако крупных аварий не зафиксировано.Напомним, ранее мы писали, что