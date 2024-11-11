Федеральные трассы М-7 и Р-132 во Владимирской области начинают готовить к зимнему периоду. В правительстве региона рассказали, что рабочие устраняют дефекты покрытия дорог, укрепляют

Федеральные трассы М-7 и Р-132 во Владимирской области начинают готовить к зимнему периоду. В правительстве региона рассказали, что рабочие устраняют дефекты покрытия дорог, укрепляют обочины, наносят разметку, ремонтируют ограждения, восстанавливают знаки и столбики. Не забыли и про обновление освещения. Чистить федеральные трассы будут 160 единиц техники. Для борьбы с гололедицей заготовлено 85 000 тонн противогололедных