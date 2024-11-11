Молокоперерабатывающий завод располагается в поселке Ставрово. Предприятие позволит перерабатывать 50 тонн сырого молока в сутки. Завод откроют завтра, 12 ноября, сообщил губернатор

Молокоперерабатывающий завод располагается в поселке Ставрово. Предприятие позволит перерабатывать 50 тонн сырого молока в сутки. Завод откроют завтра, 12 ноября, сообщил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Несколько лет производство находилось в законсервированном виде. И вот, наконец, нашелся инвестор – это московская фирма ООО «Полезные сливки». Компания производит мягкие сыры: сулугуни, имеретинский и другие. Кроме молока,