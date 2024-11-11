Завод простаивал 15 лет.

12 ноября в поселке Ставрово Собинского района Владимирской области откроется молокоперерабатывающий завод, который простаивал более 15 лет. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.Инвестор, компания ООО «Полезные сливки» из Москвы, намерен наладить производство мягких сыров, включая сулугуни и имеретинский. Завод сможет перерабатывать до 50 тонн сырого молока в день, а в будущем планируется расширение товарной линейки, в том числе производство сливочного масла и мороженого.