34-летний ранее судимый житель Вязниковского района вновь отправится под суд. Мужчину обвиняют в незаконном хранении и сбыте наркотиков, сообщили в УМВД области. Обвиняемого задержали в

34-летний ранее судимый житель Вязниковского района вновь отправится под суд. Мужчину обвиняют в незаконном хранении и сбыте наркотиков, сообщили в УМВД области. Обвиняемого задержали в рамках операции «МАК», которая направлена на борьбу с запрещенными веществами растительного происхождения. В квартире у фигуранта полицейские обнаружили горшки с коноплей. Общая масса частей наркосодержащего растения – больше 85 граммов.