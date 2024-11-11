Владимирские спортсмены завоевали «серебро» и «бронзу» на домашнем турнире по греко-римской борьбе памяти Дмитрия Тимофеева. Соревнования вот уже в 26-ой раз прошли во Владимире. В

Владимирские спортсмены завоевали «серебро» и «бронзу» на домашнем турнире по греко-римской борьбе памяти Дмитрия Тимофеева. Соревнования вот уже в 26-ой раз прошли во Владимире. В спортивный комплекс единоборств ВлГУ съехались 160 борцов из 32 регионов страны. Владимирские спортсмены завоевали две медали. У Аслан-бека Исакова – «серебро» в весовой категории до 67 килограммов. «Бронза» в весовой