20 пластиковых канистр в кузове ГАЗели. Внутри емкостей – прозрачная жидкость со специфическим запахом. Из нее можно приготовить почти 400 килограммов наркотических «солей». Грузовик

20 пластиковых канистр в кузове ГАЗели. Внутри емкостей – прозрачная жидкость со специфическим запахом. Из нее можно приготовить почти 400 килограммов наркотических «солей». Грузовик следовал во Владимирскую область. ГАЗель с нелегальными веществами остановили сотрудники Владимирской таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России, Самарской таможней и Пограничной службой ФСБ России. Из кузова