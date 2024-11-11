Движение автомобилей ограничат на переезде 2 км ПК7 станции Юрьевец. Машины смогут ехать только по одной полосе. Это связано с проведением работ по замене резинокордового настила и

Движение автомобилей ограничат на переезде 2 км ПК7 станции Юрьевец. Машины смогут ехать только по одной полосе. Это связано с проведением работ по замене резинокордового настила и асфальтированию прилегающей территории, объяснили в пресс-службе мэрии города. Затруднение движения запланировано в следующие дни: – 11 ноября с 22:00 до 23:59;– 12 ноября с 00:00 до 05:00;– 15