Гендиректора организации «Про-Фасад» обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере. Подрядчик похитил более половины суммы стоимости

Гендиректора организации «Про-Фасад» обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере. Подрядчик похитил более половины суммы стоимости контракта на капремонт крыши дома №42 на улице Куйбышева во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Кража денег вскрылась после проверки прокурора. Установлено, что в 2021 году руководитель ООО «Про-Фасад» заключил с товариществом