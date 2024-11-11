Несколько актов вандализма зафиксировано во Владимире за последние дни. Так, в сквере имени генерала-лейтенанта Романа Кутузова неизвестные испортили инфостенд, исписав его маркером. В

Несколько актов вандализма зафиксировано во Владимире за последние дни. Так, в сквере имени генерала-лейтенанта Романа Кутузова неизвестные испортили инфостенд, исписав его маркером. В пресс-службе мэрии рассказали, что по этому инциденту готовится заявление в полицию. Сейчас идет проверка. Кроме того, на автобусных остановках «Всполье» и «Центральный парк» вандалы с корнем вырвали урны. Жителей Владимира попросили соблюдать