Фиктивный брак расторг Ленинский райсуд. Выяснилось, что жительница Владимира и уроженец Таджикистана поженились не по любви, а из-за обоюдной выгоды. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Фиктивный брак расторг Ленинский райсуд. Выяснилось, что жительница Владимира и уроженец Таджикистана поженились не по любви, а из-за обоюдной выгоды. Об этом рассказали в пресс-службе суда. Мужчина сделал женщине предложение не романтичное, зато привлекательное: он дает ей 30 000 рублей, а она выходит за него замуж. В итоге она с деньгами, а он с разрешением