Пожар случился вечером 11 января

Один человек пострадал в пожаре на улице Жуковского во Владимире, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.О пожаре службу спасения известили в 20:21 11 января. Огонь накрыл частный дом по адресу улица Жуковского, д. 7. Площадь пожара – 345 квадратных метров. На его тушение выезжали 8 машин и 27 человек.Как пишет «Призыв», в доме проживали три человека. Детей нет. Все они смогли эвакуироваться самостоятельно, однако один мужчина с ожогами ног попал в больницу. Остальные двое пока что у соседей. Муниципальные власти будут решать вопрос о предоставлении семье жилья.