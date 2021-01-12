Фигурант, напавший на 18-летнего потерпевшего, был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

В середине ноября в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 18-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный и, угрожая расправой, потребовал отдать мобильный телефон. Опасаясь за свою жизнь, молодой человек передал гаджет злоумышленнику, после чего последний скрылся.Потерпевший смог описать приметы напавшего.Сведения о произошедшем были переданы всем наружным нарядам полиции.В течение часа по подозрению в совершении разбойного нападения полицейские задержали 25-летнего местного жителя.Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что планировал продать похищенный телефон.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой), которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.