Глава региона утвердил программу госгарантий.

Во Владимирской области главой региона утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи жителям региона на три следующих года. Ежегодно на её реализацию будут направлять около 25 млрд рублей. Об этом редакции сообщили в пресс-службе обладминистрации.Начиная с 2021 года в рамках подушевого финансирования за счёт обязательного медицинского страхования предусматривается помощь, оказываемая в условиях дневного и круглосуточного стационарами.Как отметили в пресс-службе Белого дома, предусмотрены средства на обеспечение жителей медикаментами для лечения редких заболеваний.В программу включены:- право на выбор врача;- порядок предоставления внеочередной медицинской помощи;- перечень бесплатных лекарств и изделий, а также препаратов, которые отпускаются со скидкой 50%;- правила обеспечения медицинскими изделиями и донорской кровью;– порядок оказания паллиативной медицинской помощи, а также обеспечение наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому;– мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни;– перечень медицинских организаций, проводящих профосмотры и диспансеризацию;– условия пребывания в стационарах; размещения пациентов в боксах; предоставления медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;– порядок предоставления транспортных услуг пациентам при сопровождении медиком;– условия и сроки диспансеризации отдельных категорий населения;– порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинским учреждением, не участвующим в реализации программы;– сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме.