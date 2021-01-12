В 2020 году в регионе финансовую поддержку получили свыше 23 тысяч семей. Общая сумма выплат составила 1,9 млрд рублей.

В 2020 году во Владимирской области финансовую поддержку получили свыше 23 тысяч семей. Общая сумма выплат составила 1,9 млрд рублей. Деньги получены на первого, второго, третьего и последующих детей.В 2021 году пособия будут проиндексированы. Так, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребёнка в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума, составит – 11294 рубля. На третьего и последующих детей до 3 лет владимирцы будут получать 9588 рублей. Единовременная выплата без учёта дохода семьи на второго ребёнка теперь равняется 4893 рублям, на третьего и последующих детей – 9781, на двойню – 16296, на тройню – 119018.За назначением выплат необходимо обращаться в соцзащиту или МФЦ.Как уточняет пресс-служба обладминистрации, в 2020 году медучреждениями выдано 924 направления на экстракорпоральное оплодотворение. В результате ЭКО родился 201 ребёнок. На учёт по беременности встали 157 женщин.