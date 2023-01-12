Как сообщает Владупрадор, в этом году во Владимирской области 19 населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильных дорог и в которых проживает более 30 тысяч человек, будут обеспечены

Как сообщает Владупрадор, в этом году во Владимирской области 19 населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильных дорог и в которых проживает более 30 тысяч человек, будут обеспечены искусственным освещением. На дорогах региона будут установлены опоры с современными светодиодными светильниками, на пешеходных переходах обновят знаки «Пешеходный переход» и установят мигающие светофоры. Всего в планах к 2026 году