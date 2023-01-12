Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Как корабль назовешь...
Жители Медвежьего Угла пытаются...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Как корабль назовешь...
Жители Медвежьего Угла пытаются заставить администрацию чистить ведущую к ним дорогу. Репортаж из суздальского районного суда.
- Танковая дуэль
Его фланговый манёвр позволил поразить в одном бою два украинских танка. Танкист-доброволец из Александровского района прославился на всю страну.
- Ничего лишнего
Счастливый конец пятилетней эпопеи с дольщиками из Коммунара. Высотность дома наконец в норме - люди заселяются в квартиры.