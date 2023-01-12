Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Как корабль назовешь... Жители Медвежьего Угла пытаются...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Как корабль назовешь...Жители Медвежьего Угла пытаются заставить администрацию чистить ведущую к ним дорогу. Репортаж из суздальского районного суда.- Танковая дуэльЕго фланговый манёвр позволил поразить в одном бою два украинских танка. Танкист-доброволец из Александровского района прославился на всю страну.- Ничего лишнегоСчастливый конец пятилетней эпопеи с дольщиками из Коммунара. Высотность дома наконец в норме - люди заселяются в квартиры.