12.02.2020

2020-02-12 15:25:03

Во саду ли в огороде: выращиваем черемшу на своём участке

По виду этот кальцефил напоминает ландыш, по вкусу - чеснок. Черемша - многолетнее растение семейства лилейных занесена в красную книгу многих регионов, в том числе и нашего. Но можно всё-таки приручить этого дикороса и вырастить черемшу на своём приусадебном участке. Если послушать советы методиста станции юннатов "Патриарший сад" Валентины Блиновой.

- Валентина Васильевна, хочу воспользоваться служебным положением. Дело в том, что мой муж очень любит черемшу, консервированную, естественно. Я слышала, что её можно выращивать в наших условиях, хотя это не совсем наше растение. Я с удовольствием послушаю Ваши советы, как вырастить черемшу у себя на участке.

- Растение, конечно, очень оригинальное. И ваш супруг не одинок в своём желании. Я тоже в своё время захотела иметь у себя черемшу. А где взять черемшу? Многие покупали семена черемши, высаживали, а потом жаловались, что никак семена не всходят. Я поэтому и не рисковала, и не высевала. А когда приехала в Москву в Ботанический сад рано весной, когда только-только стаял снег и там в одном месте я эту черемшу и увидела. Она разрослась там гигантским ковром. Потому, что у себя на родине черемша, в Сибири или на Кавказе она разрастается гигантскими полями.

- В естественной природе.

- Да. Это огромные поляны, долины покрытые черемшой. Но сейчас, в связи с варварским уничтожением лесов и там, и там, она взята под охрану и находится даже в Красной книге. Потому что нарушены места обитания и ещё варварское уничтожение. Нужно у нее один листочек оторвать, а срывают весь стебель с двумя листьями — у неё всего два листа, нежных, сочных, ароматных. Черемша содержит много всего полезного для организма, и вкусна, и первый витамин.

- И в свежем виде, и в консервированном.

- Да. В Москве, в Ботаническом саду она растет под пологом деревьев. Именно в смешанном лесу, в основном в лиственном. И там большая листовая подушка. И пробиваются её острые шильца через эту листву. Там никто не трогает листву, не сгребает. Вот польза не сгребания листьев. Значит, много питательных веществ. Черемша любит почву плодородную. Она, почему у нас не растет во Владимирской области такими массивами, как в Сибири? А у нас почва закисленная в основном. Даже в наших лесах хвойных, том иголочки. Черемша предпочитает почву, богатую кальцием. То есть, кто хочет выращивать черемшу, сначала нужно готовить почву.

- То есть, всё-таки реально вырастить в наших условиях, в нашей местности черемшу?

- Можно. Только нужно так довести кислотность почвы, чтобы не было никакого закисления. У каждого растения, есть такая шкала. Они или кальцефобы, или кальцефилы или нейтрофилы, то есть на нейтральной растут почве. А её кальций нужен. Цветет она недолго, всего 2-3 недели. К черемше относится два вида лука. Один лук «медвежий», а другой лук «победный». Лук «медвежий» высотой 50 см., а лук «победный» 70 см. У них и соцветия шаровидные отличаются. Но нам-то нужны листья. Для того, чтобы выросла черемша, кроме богатых кальцием почв, нужно увлажнение. Я выкопала несколько штучек черемши, привезла их в «Патриарший сад». Посадила я её под кусты. Там хорошая удобренная почва. Её нужен перегной и обязательно мульчирование. Почва никогда не должна пересыхать. И нужно ещё затенение. Нельзя её на грядах сажать. И там, где дубильные вещества в почве, кто-то, например в вишенник захочет посадить, а она там может не расти — там дубильные вещества.

- Валентина Васильевна, а возможно ли из семян вырастить черемшу?

- А я луковицами выращивала. Дело в том, что она имеет очень нежные корни, её нужно сажать свежевыкопанную. Корни надо во влажном состоянии нужно перевозить. Если корни пересохли, она не отродится. Это очень нежное растение. Можно семенами, но семена всходят только свежесобранные. Они созревают в августе. В сентябре уже семена готовы. И никакой стратификации делать не надо. Нужно сразу же свежесобранными сеять. И прекрыть их толстым слоем мульчи. А всходы появляются только на следующий год к концу лета. Они будут очень маленькие, слабенькие, росточек будет 1 миллиметр толщиной, листочки нежные. Потом их придется доращивать 2 года, а потом уже рассаживать на постоянное место. Поэтому её лучше разводить луковичками. Но пробовать семенами тоже можно.

- Валентина Васильевна, но это же многолетнее растение?

- Да.

- Значит, если удалось хотя бы одно вырастить, то на многие годы будем с черемшой?

- Да, да.

- Спасибо большое, будем пробовать.

Виктория Михеева. «Радио России-Владимир» 106.3МГц