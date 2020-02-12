Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 12 февраля, встретился со спикером парламента Сербии Майей Гойкович. Вместе они открыли пятое заседание комиссии по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Одной из тем обсуждения стала защита исторической памяти.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 12 февраля, встретился со спикером парламента Сербии Майей Гойкович. Вместе они открыли пятое заседание комиссии по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Одной из тем обсуждения стала защита исторической памяти.Председатель нижней палаты выразил благодарность Белграду засохранение памяти о советских воинах, освободивших Европу от фашизма. По словамВолодина, предать память о них – значит отречься от наших предков, которыеделали все, чтобы защитить мир от коричневой чумы.Спикер Госдумы предложил создать институт защитыисторической памяти. Это позволит Москве и Белграду предпринять необходимыешаги в гуманитарной и образовательной сферах, считает председатель нижнейпалаты.Он отметил полное взаимопонимание между Россией и Сербией ивысокую эффективность сотрудничества парламентов двух стран. "Мы с вами делаемвсе для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию договоренностей,которые достигаются на уровне глав государств", – сказал Володин.В частности, спикер указал на рост товарооборота между двумястранами – плюс 24 процента за прошлый год. Володин напомнил, что Россия входитв тройку главных внешнеэкономических партнеров Сербии. "По поставкамсельхозпродукции мы у вас первые", – уточнил законодатель, добавив, что Москватакже заинтересована в развитии энергетического партнерства.В свою очередь Майя Гойкович поблагодарила Россию заподдержку суверенитета и территориальной целостности Сербии. Белград никогда небудет голосовать против интересов Москвы, подчеркнула законодатель."Мы гордимся тем, что никогда не вводили и не будем вводитьсанкции против Российской Федерации", – сказала Гойкович.Защита исторической памяти – один из приоритетов работыГосдумы в . Профильным комитетам Госдумы следует активнееподнимать этот вопрос в ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ, подчеркивалпредседатель нижней палаты.