Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 12 февраля, встретился со спикером парламента Сербии Майей Гойкович. Вместе они открыли пятое заседание комиссии по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Одной из тем обсуждения стала защита исторической памяти.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 12 февраля, встретился со спикером парламента Сербии Майей Гойкович. Вместе они открыли пятое заседание комиссии по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Одной из тем обсуждения стала защита исторической памяти.
Председатель нижней палаты выразил благодарность Белграду за
сохранение памяти о советских воинах, освободивших Европу от фашизма. По словам
Володина, предать память о них – значит отречься от наших предков, которые
делали все, чтобы защитить мир от коричневой чумы.
Спикер Госдумы предложил создать институт защиты
исторической памяти. Это позволит Москве и Белграду предпринять необходимые
шаги в гуманитарной и образовательной сферах, считает председатель нижней
палаты.
Он отметил полное взаимопонимание между Россией и Сербией и
высокую эффективность сотрудничества парламентов двух стран. "Мы с вами делаем
все для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию договоренностей,
которые достигаются на уровне глав государств", – сказал Володин.
В частности, спикер указал на рост товарооборота между двумя
странами – плюс 24 процента за прошлый год. Володин напомнил, что Россия входит
в тройку главных внешнеэкономических партнеров Сербии. "По поставкам
сельхозпродукции мы у вас первые", – уточнил законодатель, добавив, что Москва
также заинтересована в развитии энергетического партнерства.
В свою очередь Майя Гойкович поблагодарила Россию за
поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии. Белград никогда не
будет голосовать против интересов Москвы, подчеркнула законодатель.
"Мы гордимся тем, что никогда не вводили и не будем вводить
санкции против Российской Федерации", – сказала Гойкович.
Защита исторической памяти – один из приоритетов работы
Госдумы в . Профильным комитетам Госдумы следует активнее
поднимать этот вопрос в ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ, подчеркивал
председатель нижней палаты.