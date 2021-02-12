Марафон добрых дел, опасные автовиражи, предложение на лыжне и психотерапия от пса Винни...

Самые яркие кадры из сети за неделю. Чем делились интернет-пользователи? Что обсуждали? Узнаем у нашей коллеги Марии Платанюк.Марафон добрых дел, опасные автовиражи, предложение на лыжне и психотерапия от пса Винни. Самое интересное сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.Крепитесь люди, скоро, весна... А пока по-прежнему устойчивый минус (такие фото переполнили сеть). А также горы снега. А значит, проблемы на дорогах и во дворах. Но в пабликах - и примеры оперативной уборки.Вот, к примеру, "Подслушано Вязники". От сугробов и снежной каши очищают дорогу между районом Дечинский и Ефимьево. А вот уже улица Механизаторов. Понять, что здесь тротуар - сложно. Коммунальную картину в "Подслушано Вязники" дополняет дом на улице Ленина. Здание новое, однако, краска уже частично облупилась.Тревожный пост "Выживший" в “Киржач онлайн”. Жители города жалуются на своры бездомных собак. По словам автора, одному их жителей, спасаясь от голодных псов, пришлось забраться на столб и просидеть там минут 10 в 20-градусный мороз. Здесь, в киржачском сообществе - о первой уборке в рамках проекта "Чистый Киржач" в 2021 году. Активисты задаются вопросом, "почему людям сложно донести свой мусор до урны".К группе “AlexAutoLife” урок дорожной грамотности от четырёхлапых пешеходов. Умные собаки переходят трассу по зебре. Смотрим.Дорожная тема для “AlexAutoLife”, конечно, главная. Вот злополучный участок дороги при вьезде в Карабаново. И опасные манёвры на нём... Да уж, везение и стальные нервы. А комментаторы замечают: такая спешка может стоить жизни.В "Подслушано Ковров" - пост о ложном вызове, на Маяковского, 4. Также пользователи обсуждают очередной рейд в пригородных автобусах на соблюдение масочного режима. И восхищаются учителем математики Петром Земсковым, который объяснил тик-токерам программу геометрии школьного года за 2 недели. В продолжение морозно-молодежной темы, пользователи постарше не устают критиковать современную моду. Здесь же - яркий креативный снеговик и морозная психотерапия от пса Винни.В "Типичном Владимире" - позитивный марафон. Акция "10 дней - 10 добрых дел". Поддержать начинание волонтёров, такими же добрыми делами может любой желающий. Добро - сила!Интересные посты вновь в "Подслушано Судогда". Не очень доброе утро после снегопада. Место действия - улица Химиков. Водитель отчаянно пытается вытолкнуть свою машину из сугроба. Здесь же, пользователи могут оценить и настоящую достопримечательность Судогодского района. Это радиотелевизионная мачта в деревне Быково. Построенная в 1971-ом.Высота вышки в Быково - около 350 метров. Благодаря ей Владимирская область получает цифровой сигнал.Кстати, о небольшой Судогде, оказывается, знает и наш коллега знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Вот он, с флагом в руках. А это литературная гостиная на природе. Возле замка Храповицкого в Муромцеве "начитанные блогеры" декламируют отрывки из произведений Кэролла и Кидса.И напоследок, ещё раз о братьях наших меньших. Вот такое забавное фото в "Подслушано Владимир". Мамочка, которая вошла с ребёнком в это здание - "Ваша коляска уже занята".И закончим, пожалуй, всё-таки спортивной романтикой. В Гусь-Хрустальном на состязании "Честный лыжный марафон друзей" один из лыжников сделал предложение своей девушке на финише. Преподнёс букет и кольцо. Совет и любовь!Все дороги ведут в сеть. Самое интересное из онлайна обсудим оффлайн ровно через неделю. Интересных фото и видео мы, как обычно, ждём на номер вестийного whatsapp +7-919-019-62-62.До встречи!Мария Платанюк