Марафон добрых дел, опасные автовиражи, предложение на лыжне и психотерапия от пса Винни...
Самые яркие кадры из сети за неделю. Чем делились интернет-пользователи? Что обсуждали? Узнаем у нашей коллеги Марии Платанюк.
Марафон добрых дел, опасные автовиражи, предложение на лыжне и психотерапия от пса Винни. Самое интересное сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.
Крепитесь люди, скоро, весна... А пока по-прежнему устойчивый минус (такие фото переполнили сеть). А также горы снега. А значит, проблемы на дорогах и во дворах. Но в пабликах - и примеры оперативной уборки.
Вот, к примеру, "Подслушано Вязники". От сугробов и снежной каши очищают дорогу между районом Дечинский и Ефимьево. А вот уже улица Механизаторов. Понять, что здесь тротуар - сложно. Коммунальную картину в "Подслушано Вязники" дополняет дом на улице Ленина. Здание новое, однако, краска уже частично облупилась.
Тревожный пост "Выживший" в “Киржач онлайн”. Жители города жалуются на своры бездомных собак. По словам автора, одному их жителей, спасаясь от голодных псов, пришлось забраться на столб и просидеть там минут 10 в 20-градусный мороз. Здесь, в киржачском сообществе - о первой уборке в рамках проекта "Чистый Киржач" в 2021 году. Активисты задаются вопросом, "почему людям сложно донести свой мусор до урны".
К группе “AlexAutoLife” урок дорожной грамотности от четырёхлапых пешеходов. Умные собаки переходят трассу по зебре. Смотрим.
Дорожная тема для “AlexAutoLife”, конечно, главная. Вот злополучный участок дороги при вьезде в Карабаново. И опасные манёвры на нём... Да уж, везение и стальные нервы. А комментаторы замечают: такая спешка может стоить жизни.
В "Подслушано Ковров" - пост о ложном вызове, на Маяковского, 4. Также пользователи обсуждают очередной рейд в пригородных автобусах на соблюдение масочного режима. И восхищаются учителем математики Петром Земсковым, который объяснил тик-токерам программу геометрии школьного года за 2 недели. В продолжение морозно-молодежной темы, пользователи постарше не устают критиковать современную моду. Здесь же - яркий креативный снеговик и морозная психотерапия от пса Винни.
В "Типичном Владимире" - позитивный марафон. Акция "10 дней - 10 добрых дел". Поддержать начинание волонтёров, такими же добрыми делами может любой желающий. Добро - сила!
Интересные посты вновь в "Подслушано Судогда". Не очень доброе утро после снегопада. Место действия - улица Химиков. Водитель отчаянно пытается вытолкнуть свою машину из сугроба. Здесь же, пользователи могут оценить и настоящую достопримечательность Судогодского района. Это радиотелевизионная мачта в деревне Быково. Построенная в 1971-ом.
Высота вышки в Быково - около 350 метров. Благодаря ей Владимирская область получает цифровой сигнал.
Кстати, о небольшой Судогде, оказывается, знает и наш коллега знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Вот он, с флагом в руках. А это литературная гостиная на природе. Возле замка Храповицкого в Муромцеве "начитанные блогеры" декламируют отрывки из произведений Кэролла и Кидса.
И напоследок, ещё раз о братьях наших меньших. Вот такое забавное фото в "Подслушано Владимир". Мамочка, которая вошла с ребёнком в это здание - "Ваша коляска уже занята".
И закончим, пожалуй, всё-таки спортивной романтикой. В Гусь-Хрустальном на состязании "Честный лыжный марафон друзей" один из лыжников сделал предложение своей девушке на финише. Преподнёс букет и кольцо. Совет и любовь!
Все дороги ведут в сеть. Самое интересное из онлайна обсудим оффлайн ровно через неделю. Интересных фото и видео мы, как обычно, ждём на номер вестийного whatsapp +7-919-019-62-62.
До встречи!
Мария Платанюк