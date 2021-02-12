Пресс-служба СУ СК сообщает, что следователь даст оценку доводам жителей региона и законности действий чиновников.
Во Владимирской области после публикаций в СМИ о нарушении прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение льготных лекарств, Следственный комитет инициировал доследственную проверку изложенной информации.
Из видеообращений инициативной группы родителей следует, что в 2021 году детям-инвалидам перестали выдавать льготные медикаменты. Причиной послужила передача полномочий по закупке препаратов департаменту здравоохранения и изменение ранее действующего порядка.
Пресс-служба СУ СК сообщает, что следователь даст оценку доводам жителей региона и законности действий чиновников.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировали правоохранители.
Напомним, что параллельно, по представлению прокуратуры, в Белом доме