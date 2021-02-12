Новый вокзал, который станет частью транспортного узла "Черкизово", возьмет на себя 27 пар поездов дальнего следования, которые раньше принимал Курский вокзал.

Новый вокзал, который станет частью транспортного узла "Черкизово", возьмет на себя 27 пар поездов дальнего следования, которые раньше принимал Курский вокзал.Ввод "Восточного" запланирован к 1 мая. Первых же пассажиров, как сообщил замгенерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони, он примет 29 мая. С этого момента все, кто едет в столицу "Ласточками" и "Стрижами" из Нижнего Новгорода и Иванова, а также транзитными поездами из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Белгород, Волгоград и других городов, могут не тратить время на поездку в центр Москвы, а выйти гораздо раньше, на "Восточном", сообщилаУ "Восточного" будет два выхода - к станции подземки "Черкизовская" и стадиону "РЖД Арена", а также в сторону Амурской улицы. Пересадка на метро и МЦК организована по принципу "сухие ноги": прошел за считанные минуты по пешеходному надземному переходу, и ты у станции подземки или наземного метро. А МЦК быстренько домчит отсюда до трех аэропортов.Напомним, что нпривычный владимирцам Курский вокзалИзменение маршрута вступит в силу с 29 мая совместно с переходом на летний график движения.При этом, Курский вокзал продолжит обслуживать две пары “Ласточек" - утреннюю и ночную. После реорганизации движения в Центральном транспортном узле (а она займет не меньше трех лет) можно будет вернуть и другие. Решать пассажирам, говорят в РЖД.