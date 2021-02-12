В составе пункта - обогреваемая палатка, где можно отдохнуть, согреться, выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон, а также микроволновая печь, ноутбук, запас продуктов питания.
Ранее мы сообщали, что МЧС региона планирует на 302 километре трассы М-7 круглосуточный мобильный пункт обогрева.
К 15:30 начальник пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко сообщила редакции, что он готов к оказанию помощи.
В составе пункта - обогреваемая палатка, где можно отдохнуть, согреться, выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон, а также микроволновая печь, ноутбук, запас продуктов питания.
На автомагистрали размещены аншлаги, обозначающие палатку.
Любой может обратиться к спасателям для оказания какой-либо помощи. На месте дежурят шесть сотрудников МЧС.