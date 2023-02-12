Комнатные растения, от которых лучше избавиться незамужним дамам.

Комнатные растения, от которых лучше избавиться незамужним дамам.Эзотерики убеждены, что некоторые комнатные растения отпугивают мужчин, поэтому одинокие девушки не могут найти вторую половинку. Один из таких – кактус. Его выбирают те, кто не хочет ухаживать за более капризными растениями. В основном, кактус можно встретить в квартире мужчины-холостяка. Но если это растение находится в квартире девушки, той следует от него избавиться.Как ни странно, алоэ тоже в списке "запрещенных" к разведению растений для одиноких женщин. Эксперты говорят, что оно своими колючками отпугивает мужчин. К таким растениям относят и денежное дерево. Да, оно способствует увеличению дохода, но все-таки негативно влияет на личную жизнь девушек. Выход есть: необходимо выращивать в квартире два денежных дерева. Тогда они не станут причиной одиночества.Кроме того, нужно избавиться от плюща – цветка, который эзотерики называют не иначе, как оберег от мужчин. Так что если девушка мечтает встретить вторую половинку, то этого растения в квартире быть не должно. И, наконец, монстера. Этот цветок лишает мужчин сексуальной энергии. В следующий раз, когда вы задумаетесь покупать комнатное растение, изучите, как оно может повлиять на вашу жизнь.