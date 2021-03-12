Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 13 марта в 8.00.
Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 13 марта в 8.00.
- Гуляем Масленицу с казаками, блинами и прибаутками.
- Расскажем, кого сегодня привлекает образ советского милиционера?
- Познакомимся с наивным художником и узнаем, как вернуться в детство?
- Спросим, что снится легендарной музейщице Алисе Ивановне Аксеновой?
- И полюбуемся на торты александровской участницы лондонского Кейк Интернэшнл?