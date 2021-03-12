Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 13 марта в 8.00.

Начните выходные ярко, бодро и со вкусом. Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 13 марта в 8.00.- Гуляем Масленицу с казаками, блинами и прибаутками.- Расскажем, кого сегодня привлекает образ советского милиционера?- Познакомимся с наивным художником и узнаем, как вернуться в детство?- Спросим, что снится легендарной музейщице Алисе Ивановне Аксеновой?- И полюбуемся на торты александровской участницы лондонского Кейк Интернэшнл?