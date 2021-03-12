Здание - с колоннами и ротондой, вписывается в городской индустриальный пейзаж. Оно было построено в рекордные сроки - два года.

Пять этажей и 6,5 тысяч квадратных метров. Во Владимире на Октябрьском проспекте,19, возле областной администрации, открылось новое здание Арбитражного суда.Андрей Толмачев, председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа: «Залы могут вместить помимо представителей сторон всех желающих поприсутствовать. Это обеспечит принцип открытости правосудия. Судьи, сидя в комфортабельных кабинетах, обеспечены современной электронной техникой».Здание - с колоннами и ротондой, вписывается в городской индустриальный пейзаж. Оно было построено в рекордные сроки - два года, говорит председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа Андрей Толмачёв. Здесь созданы комфортные условия для судей, а главное, для посетителей.В здании - 16 залов заседания. Они оборудованы возможностью аудио и видеозаписи. В старом арбитражном суде залов не хватало - их было всего три. В каждом помещении - отдельная совещательная комната для судей. На каждом этаже - архив. По-прежнему - на бумажном носителе. В новом здании также будет возможность проведения онлайн-заседаний. А кабинеты спроектированы по принципу "единого офиса судьи".Игорь Васильев, председатель Арбитражного суда Владимирской области: «Если раньше у нас судья рассматривал дело в кабинете. И в этом отношении был предоставлен сам себе - сам планировал, сам организовывал проведение судебных заседаний. То теперь у нас здание разделено на присутственную и служебную зоны».Анастасия Сахарова