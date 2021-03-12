В ночь на 12 марта в экстренные службы поступил звонок о пожаре на последнем этаже жилого дома на Лазурной улице в Анапе, передает телеканал . Площадь распространения пламени оценивается в ..

В ночь на 12 марта в экстренные службы поступил звонок о пожаре на последнем этаже жилого дома на Лазурной улице в Анапе, передает телеканал "". Площадь распространения пламени оценивается в полторы тысячи квадратных метров. На снятых очевидцами кадрах видно, что огонь успел уничтожить крышу здания. Эксперты считают, что есть угроза дальнейшего распространения пожара.