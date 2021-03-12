По результатам прокурорской проверки качества оказания медицинских услуг жителю Гусь-Хрустального региональный Следком возбудил уголовное дело. Как уставило надзорное ведомство, 13 января

По результатам прокурорской проверки качества оказания медицинских услуг жителю Гусь-Хрустального региональный Следком возбудил уголовное дело. Как уставило надзорное ведомство, 13 января 64-летний мужчина был госпитализирован в Гусь-Хрустальную горбольницу. Он поступил в приемный покой в тяжелом состоянии с признаками острой сердечной недостаточности. Его отправили на процедуры. В процессе мужчине стало хуже, о чем дочь, которая сопровождала