Через 10 дней планируется повторный подрыв.

В Муроме возобновился снос старого элеватора. Об этом сообщает портал «Муром.24».Напомним, что осенью 2020 года была взорвана центральная башня комплекса сооружений. А 11 марта специалисты приступили к подрыву оставшихся построек.Оставшиеся здания будут сносить поэтапно. Через 10 дней планируется повторный подрыв. Будет уничтожено по третьей части каждого здания. По задумке взрывотехников, дальше сооружения сложатся сами.Напомним, муромский элеватор был закрыт ещё в 2002 году. Он был построен в 80-х годах, но после распада СССР оказался невостребованным. После проведения экспертиз, собственники зданий пришли к выводу, что его нужно сносить.