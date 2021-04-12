Из Свято-Предтеченского Иаково-Железнобровского мужского монастыря в Костромской области без вести пропал игумен Андрей, передает . Произошло это еще 9 апреля. Сообщается, что другим ..

Из Свято-Предтеченского Иаково-Железнобровского мужского монастыря в Костромской области без вести пропал игумен Андрей, передает . Произошло это еще 9 апреля. Сообщается, что другим монахам перед пропажей он ничего не говорил. К поискам настоятеля привлечены волонтеры организации "Лиза алерт" и сотрудники полиции.