В экстренные службы обратился внук живущей в деревне Сетунь Малая в Одинцовском районе Московской области пенсионерки, передает сайт . Он рассказал, что женщина упала и не может подняться. ..

В экстренные службы обратился внук живущей в деревне Сетунь Малая в Одинцовском районе Московской области пенсионерки, передает сайт "". Он рассказал, что женщина упала и не может подняться. При этом ни сам он, ни кто либо другой из родственников ей помочь не может, поскольку ни у кого нет ключей от дома.Сотрудники МЧС приняли решение попасть в дом через окно, для его им пришлось срезать металлическую решетку. Попав внутрь они увидели обездвиженную и дезориентированную пожилую женщину. На скорой помощи ее доставили в больницу.