13 апреля в районе дома №171-б по улице Добросельской будут проводиться работы по монтажу кабеля через проезжую часть. В мэрии предупреждают автолюбителей, что во вторник с 9 до 10 утра движение

13 апреля в районе дома №171-б по улице Добросельской будут проводиться работы по монтажу кабеля через проезжую часть. В мэрии предупреждают автолюбителей, что во вторник с 9 до 10 утра движение по Добросельской в месте проведения работ будет затруднено. Во вторник, 13 апреля, с 9.00 до 10.00 в районе в районе дома №171-б по ул. Добросельской будут