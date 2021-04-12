Во Владимире 10 апреля скончался лётчик-испытатель, Герой Советского союза Иван Ефимович Жуков. Владимирцу было 86 лет. Во Владимире его имя носит средняя школа №2, в которой открыт ..

Во Владимире 10 апреля скончался лётчик-испытатель, Герой Советского союза Иван Ефимович Жуков. Владимирцу было 86 лет. Во Владимире его имя носит средняя школа №2, в которой открыт исторический музей, в котором выставлены его личные вещи, снаряжение, фотографии.Иван Жуков родился 31 декабря 1934 года во Владимире. Окончил среднюю школу №2. В 1953 году он был призван в армию, а в 1957 окончил Оренбургское военное авиационное училище лётчиков, а через 10 лет - Военно-воздушную академию. Иван Ефимович служил старшим инструктором-летчиком 764-го истребительного авиаполка, дислоцировавшегося в Перми на аэродроме «Большое Савино».Наш земляк награждён орденами Ленина и Красной Звезды.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким героя. Светлая ему память.