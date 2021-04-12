Первые палы сухостоя. По состоянию на 12 апреля во Владимирской области зафиксировано 18 пожаров травы. Их общая площадь – 16,5 гектаров. Два пала произошло накануне в Энергетике и между

Первые палы сухостоя. По состоянию на 12 апреля во Владимирской области зафиксировано 18 пожаров травы. Их общая площадь – 16,5 гектаров. Два пала произошло накануне в Энергетике и между микрорайонами Спасское и Мосино. По факту каждого загорания сухой растительности органами дознания проводятся проверки. Предварительная причина ландшафтных пожаров – неосторожное обращение с огнем. Александр Гущенков, замначальника