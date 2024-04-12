«Космические выходные»: афиша мероприятий во Владимирских парках
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин...
«Космические выходные»: афиша мероприятий во Владимирских парках
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Осваивая новые горизонты и возможности, человечество сделало огромный шаг в освоении и исследовании Вселенной.
День космонавтики — это время великих достижений и научных открытий. 12 апреля напоминает нам о том, что мечты могут стать явью.
В связи с этим муниципальные парки культуры и отдыха города Владимира приглашают жителей на программы, посвященные теме космоса.
В субботу, 13 апреля:
- В парке «Загородный» в 12:00 на Малой сцене пройдет тематическая программа ко Дню космонавтики «Звёздный поход». А уже в 13:00 владимирцев и гостей региона ждут на «Космическом мастер-классе» в «Загородной мастерской».
- Парк «Дружба» в 11:30 ждёт гостей на интерактивное мероприятие «Бесконечная галактика».
- Центральный парк культуры и отдыха приглашает владимирцев и гостей города на тематическую программу «Навстречу звёздам». Начало в 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00.
- В «Добросельском» в 12:00 и 13:00 для юных посетителей подготовили игру «Космическая азбука».
В воскресенье, 14 апреля:
- Парк «Загородный» приглашает на «Весеннюю эстафету» - спортивную программу, которая пройдет на Малой сцене. Начало в 12:00.
- В парке «Дружба» в 11:30 начнётся спортивный день семейного отдыха «На первый, второй рассчитайся!».
- В Центральном парке в 12:00 пройдёт мероприятие «Мы за здоровый образ жизни».
- В «Добросельском» в 12:00 и 13:00 пройдёт познавательная программа «Дорога здоровья».
Фото: администрация Владимира