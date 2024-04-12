«Космические выходные»: афиша мероприятий во Владимирских парках 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин...

«Космические выходные»: афиша мероприятий во Владимирских парках12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Осваивая новые горизонты и возможности, человечество сделало огромный шаг в освоении и исследовании Вселенной.День космонавтики — это время великих достижений и научных открытий. 12 апреля напоминает нам о том, что мечты могут стать явью.В связи с этим муниципальные парки культуры и отдыха города Владимира приглашают жителей на программы, посвященные теме космоса.В субботу, 13 апреля:- В парке «Загородный» в 12:00 на Малой сцене пройдет тематическая программа ко Дню космонавтики «Звёздный поход». А уже в 13:00 владимирцев и гостей региона ждут на «Космическом мастер-классе» в «Загородной мастерской».- Парк «Дружба» в 11:30 ждёт гостей на интерактивное мероприятие «Бесконечная галактика».- Центральный парк культуры и отдыха приглашает владимирцев и гостей города на тематическую программу «Навстречу звёздам». Начало в 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00.- В «Добросельском» в 12:00 и 13:00 для юных посетителей подготовили игру «Космическая азбука».В воскресенье, 14 апреля:- Парк «Загородный» приглашает на «Весеннюю эстафету» - спортивную программу, которая пройдет на Малой сцене. Начало в 12:00.- В парке «Дружба» в 11:30 начнётся спортивный день семейного отдыха «На первый, второй рассчитайся!».- В Центральном парке в 12:00 пройдёт мероприятие «Мы за здоровый образ жизни».- В «Добросельском» в 12:00 и 13:00 пройдёт познавательная программа «Дорога здоровья».Фото: администрация Владимира