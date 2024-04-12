12 апреля – отмечается международный День космонавтики. Администрация города приглашает отпраздновать этот день всем вместе. В субботу в парке «Дружба» в 11:30 пройдет интерактивное

12 апреля – отмечается международный День космонавтики. Администрация города приглашает отпраздновать этот день всем вместе. В субботу в парке «Дружба» в 11:30 пройдет интерактивное мероприятие «Бесконечная галактика», в 12:00 в Загородном парке на малой сцене пройдет тематическая программа «Звездный поход». А в 13:00 гостей ждут на «Космическом мастер-классе» в «Загородной мастерской». В парке «Добросельский» в