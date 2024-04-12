Прокуратура проверила, как проходит реконструкция дворовых территорий в Петушках Сотрудники...

Прокуратура проверила, как проходит реконструкция дворовых территорий в ПетушкахСотрудники прокуратуры проверили, как проходит реконструкция дворовых территорий в рамках проекта "Жилье и городская среда" в Петушках.Выяснилось, что на одном объекте запланированные на этот год работы так и не начались.Контракт на благоустройство двора на улице Московской был заключен в 2023-м. Со слов подрядчика, причина задержки - неблагоприятные погодные условия.В настоящий момент на объекте работает бригада из четырех человек: они спиливают сухие деревья, ремонтируют дорогу и тротуар, налаживают освещение, устанавливают лавочки и урны. Чтобы избежать штрафа, подрядчик пообещал выполнить все работы досрочно.Марат Калоян - представитель ООО "Мегастрой":- Нам надо было, чтобы все подсохло. Чтобы зашли и вышли. А не так, что зашли и пропали… Мы готовы через месяц сдать вот эти три двора.Василий Сигаев - прокурор Петушинского района:- Буквально еще несколько недель работники не приступали к работам. А срок его исполнения - 1 июля 2024 года. При этом в контракте было условие, связанное с моментом начало осуществления работ. Мы не стали дожидаться, пока контракт будет просрочен и создастся угроза его исполнению.