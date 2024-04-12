Выставка начнет работать 13 апреля. Зрители смогут увидеть больше сотни работ художника-эмальера, графика и живописца Алексея Веселкина. Экспозиция будет состоять из трех зон, которые

Выставка начнет работать 13 апреля. Зрители смогут увидеть больше сотни работ художника-эмальера, графика и живописца Алексея Веселкина. Экспозиция будет состоять из трех зон, которые разделены по видам искусства. Алексей Веселкин – член Союза художников России и других творческих союзов, дипломант Российской Академии художеств за произведения в технике горячей эмали. В своих произведениях автор обращается к