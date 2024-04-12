По обвинению в краже перед судом предстанет 28-летний житель Вязниковского района.

По обвинению в краже перед судом предстанет 28-летний житель Вязниковского района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что в марте мужчина ехал из региональной столицы в Вязники, но проспал свою остановку и вышел в Гороховецком районе. Тогда он зашёл в местный супермаркет и украл 12 коробок с детским питанием на сумму около 13 тыс. рублей.Вскоре вязниковца задержали, и на допросе он во всём сознался. Украденный товар молодой человек продал, а деньги потратил.В настоящий момент уголовное дело в отношении гражданина передано в суд.