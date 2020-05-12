Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней. Регионы приступили к ослаблению введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Как происходит отмена карантина в России?

Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней. Регионы приступили к ослаблению введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Как происходит отмена карантина в России?Объявленный Владимиром Путиным в конце марта всеобщий режим нерабочих дней продлился более шести недель. Это позволило затормозить распространение эпидемии коронавируса в России, подчеркнул президент. По его словам, за это время готовность отечественной системы здравоохранения существенно повысилась.Отмена карантина в России будет происходить в несколько этапов, следует из плана действия, подготовленного Роспотребнадзором. На первом этапе будут разрешены прогулки, занятия спортом на свежем воздухе и работа небольших магазинов, затем этот перечень расширяется в зависимости от улучшения эпидемиологической ситуации.Ряд регионов объявили о начале отмены карантина. Так, с 12 мая режим всеобщей изоляции перестает действовать в Мурманской области. Пропуска и пояснительные записки для выхода из дома уходят в прошлое. Исключение сделано для группы риска – людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Вместе с тем становится обязательным ношение масок в магазинах, аптеках, такси и общественном транспорте.На первом этапе отмены карантина разрешена работа стадионов, спортплощадок и спортивных комплексов, торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров. Торговые центры, бары и кафе пока будут закрыты.путин прямо сейчас— мистер чижец (@mikhail_chizhov)Отмена карантина начинается и в Оренбургской области. Возобновляется работа предприятий, кроме торговых центров, заведений общепита. Для работающих магазинов введено ограничение – не более 50 человек на 200 квадратных метров.Кроме того, жители области могут свободно гулять по улице, заниматься спортом. Вместе с тем на первых этапах отмены карантина обязательно соблюдение социальной дистанции и использование защитных средств.Режим всеобщей изоляции начинают ослаблять и в Татарстане. С 12 мая в республике больше не действуют цифровые пропуска. На первом этапе отмены карантина в регионе к работе вернутся учреждения сферы услуг, магазины одежды, обуви и бытовой техники с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров, а также салоны красоты, спа и автосалоны.Несмотря на начало отмены карантина, запрет на массовые мероприятия сохраняется. Также пока не будут работать крупные торгово-развлекательные центры, кинотеатры, бассейны и рынки. Кафе и рестораны продолжат работать в режиме доставки и на вынос.В Новосибирской области с 12 мая разрешены прогулки на улице без посещения детских площадок, а также занятия спортом на свежем воздухе. О начале отмены карантина сообщил глава региона Андрей Травников.В Башкирии также ослабили некоторые запреты, введенные ранее из-за коронавируса в России. На первом этапе отмены карантина жителям республики разрешили свободное передвижение, посещение парков и скверов. Места массового скопления людей пока останутся закрытыми. Кроме того, усиливается масочный режим.Напомним, что заразились более 220 тысяч человек. Увеличение числа заболевших связано со значительным увеличением числа проведенных тестов.