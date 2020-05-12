Молодые люди пытались похитить имущество с территории заброшенного завода.

Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело в отношении двоих 18-летних и 19-летнего жителей города Муром по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение).Предварительно установлено, что трое жителей города Муром, оставив автомобиль около закрытых ворот, прошли на территорию заброшенного завода, расположенного в деревне Усад Меленковского района. Через окно, на котором отсутствовало остекление, они проникли в здание. Из помещения молодые люди вынесли два электродвигателя, два pH-метра и муфельную печь. Однако довести преступление до конца им не удалось. На месте они были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Полицейским молодые люди выдали похищенное имущество.Владельцу завода мог быть причинен ущерб на сумму около 85 тысяч рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.