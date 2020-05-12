12.05.2020

2020-05-12 16:10:03

Владимирцы отметили 75-летие Победы в условиях самоизоляции

Во Владимире, несмотря на режим самоизоляции, отметили 75-ю годовщину Победы. Праздничного парада и шествия Бессмертного полка в этом году, понятно, не было, но жители города всё равно почтили память героев войны.

Никакая инфекция не даст забыть главный праздник страны. Николаю Матвеевичу Щелконогову - ветерану, кавалеру ордена Красной Звезды и Славы в этом году исполнится 95. Юный разведчик-артиллерист прошел Беларусь, Польшу и часть Германии, участвовал в штурме Берлина. Не раз его спасало только чудо. Вместе с солдатами, дошедшими до Берлина, Николай Матвеевич расписался на стене Рейхстага. Ветеран вспоминает: война только началась, немцы стояли под Москвой. А он уже тогда верил - мы одержим победу. По его словам, сегодня, как никогда, людям снова нужна вера.

Николай Щелконогов, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной Звезды и Славы: «Угрозы, которые сегодня появляются, они обязывают нас всех объединяться. Крепко любить нашу родину, наш народ, страну, обычаи, нравы, нашу культуру. Все это мы должны защищать. Я к этому вас всех призываю. Дай вам Бог всем здоровья. С праздником всех владимирцев!»

Площадь Победы почти пуста. Не идет строем военная техника, начищенная до блеска. Но традиционный концерт все равно состоялся. Правда, без привычной торжественности. Силами тех, кто пришел вспомнить погибших солдат.

Для председателя Законодательного собрания Владимира Киселева 9 мая - главный праздник. Оба его деда ушли на фронт, один пропал без вести в самом начале войны, другой - Киселев Иван Андреевич, воевал с 1942 по 1945-ый, закончил войну в Германии. Многих ветеранов он поздравил лично.

Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Мы сегодня отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений и чествуем ныне живущих ветеранов. К сожалению, с каждым годом их все меньше и меньше. У нас осталось во Владимирской области 481 живой ветеран. Безусловно, в этот период празднования к ним самое повышенное внимание. Сегодня делаем все возможное, чтобы поздравить каждого из них».

В этот день непогода тоже не удержала жителей области дома. Последователи здорового образа жизни посвятили свой забег памяти героев Великой Отечественной войны. Пробежка состоялась по Боголюбовскому лугу, к храму Покрова-на-Нерли.

Другой пробег - автомобильный - прошел днем во Владимире. Колонна с флагами России проехала по центральным улицам областного центра. Привлек внимание владимирцев и экипаж на военном мотоцикле. "Железные кони" знаменитые М72 - снова встали в строй в Коврове и проехали колонной до площади Победы. Во войны мотоциклы относились к бронетехнике - машины оборудовались под станковый пулемет, на руле мог крепиться ППШ, на коляске противотанковое ружье и даже мощный пулемет. Вечный огонь зажегся и на Князь-Владимирском кладбище. Где в братских могилах похоронены сотни солдат. Здесь также было тихо. Вместо победных гимнов - пение птиц. Но люди все равно несли цветы к мемориалу. Цветы к Вечному огню возложило и руководство городской администрации.

Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: «Площадь, и нет народу. Но, тем не менее, мы все равно с ветеранами в боевом строю».

Ольга Деева, глава г. Владимира: «Огромные слова благодарности нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны за то, что они нам предоставил такую возможность - жить под мирным небом».

За годы войны из Владимирской области на фронт ушли почти 300 тысяч человек. Вернулись - меньше половины. Владимирцы тоже несут цветы. В память о героях, в том числе - своих родственниках. Дедушка Марины Беловой прошел всю войну.

Марина Белова, жительница Владимира: «Со слезами на глазах, наворачиваются слезы. Помним, что все-таки Россия - страна самая крепкая и самая сильная у нас. И что такой праздник нельзя забывать никогда».

Поздравления с Днем Победы звучали в каждом городе, селе, поселке. Те, кто не мог выйти из дома, размещал фото своих героев в окнах. Спасибо за Победу говорили и продолжают говорить в каждой семье.

Анастасия Сахарова, Мария Городская, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»