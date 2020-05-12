За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 29 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы трое несовершеннолетних. С участием водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, произошли три автоаварии. Полицейскими оформлено 161 происшествие с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 153 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Суздальский район. По предварительной информации, 4 мая 2020 года в 10.20 в селе Якиманское на улице Центральная напротив дома 26 водитель автомобиля БМВ-Х5 1966 г.р. допустил наезд на стоящий автомобиль БАВ-BJ1044P4L5F. В результате ДТП водитель автомобиля БМВ с диагнозом: ушибы нижних конечностей, направлен на амбулаторное лечение.Собинский район. По предварительной информации, 7 мая 2020 года в 11.40 в поселке Ставрово на улице Октябрьская у дома 25 водитель автомобиля ВАЗ-2131-Лаура 1954 г.р. допустил наезд на опору ЛЭП, впоследствии произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель с диагнозом: ЗЧМТ, ушибы, и пассажир 1955 г.р. с диагнозом: перелом левой руки, направлены на амбулаторное лечение.Ковровский район. По предварительной информации, 8 мая 2020 года в 15.15 на 247 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Тойота-Камри 1977 г.р. допустил столкновение с движущимся попутно в прямом направлении в правой полосе автомобилем ГАЗ-Некст под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Тойота-Камри с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом костей носа, госпитализирован.Октябрьский район. По предварительной информации, 9 мая 2020 года в 23.35 в городе Владимир на улице Мира напротив дома 15 водитель автомобиля ШЕВРОЛЕ-КРУЗ 1999 г.р. допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудного отдела позвоночника, пассажир 1998 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом ребер слева, пневмоторакс слева, тупая травма грудной клетки, и пассажир 1999 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана лобной области, ушиб грудной клетки, госпитализированы.Ковровский район. По предварительной информации, 10 мая 2020 года в 20.10 в городе Ковров на улице Комсомольская напротив дома 151 водитель автомобиля Форд–Фиеста 1978 г.р. при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Хонда–Цивик под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Хонда-Цивик с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.