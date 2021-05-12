Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала о самочувствии пострадавших при стрельбе в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. Она заявила, что их состояние ..

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала о самочувствии пострадавших при стрельбе в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. Она заявила, что их состояние не изменилось.Напомним, что в результате трагедии погибли девять и человек, среди которых было семеро детей, учитель и школьный работник. Пострадал 21 человек, среди которых 18 детей и трое взрослых. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии и двое – в крайне тяжёлом, сообщает "".