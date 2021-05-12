Прокуроры требуют от суздальских властей подвести инженерные коммуникации к участкам многодетных семей. Поводом для проверки стала публикация в СМИ. 6 канал рассказывал о том, как

Прокуроры требуют от суздальских властей подвести инженерные коммуникации к участкам многодетных семей. Поводом для проверки стала публикация в СМИ. 6 канал рассказывал о том, как многодетным семьям суздальские власти предложили строиться в чистом поле без коммуникаций. Прокуроры установили, что за последние пять лет 24 многодетные семьи получили в собственность земельные участки на улицах Дмитрия Моренкова, Владимира Менци,