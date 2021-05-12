Житель Владимира похитил из квартиры приятеля пенсию, полученную накануне.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Владимира. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В феврале текущего года в полицию обратился житель Камешковского района, сообщивший, что из его квартиры пропали 7 000 рублей. При установлении обстоятельств, мужчина пояснил, что накануне он получил пенсию, часть которой потратил, а оставшуюся хранил в комнате. В этот же день в гости к потерпевшему заходил знакомый. После того, как последний покинул квартиру, заявитель обнаружил пропажу денег. Адреса проживания знакомого потерпевший назвать не смог.В результате оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника и его местонахождение были установлены. В содеянном он сознался.Установлено, что фигурант, зная о хранившейся в квартире пенсии, в момент, когда потерпевший уснул, похитил деньги, вызвал такси и скрылся. Впоследствии часть похищенного он потратил на покупку спиртного и продуктов.В ходе следствия причиненный материальный ущерб был полностью возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.