На 20 квадратных метрах сгорели гаражи в Коврове на улице Володарского. Пожар произошел около полудня 12 мая. Огнеборцы прибыли на место. Из двух гаражей валил дым, была угроза распространения

На 20 квадратных метрах сгорели гаражи в Коврове на улице Володарского. Пожар произошел около полудня 12 мая. Огнеборцы прибыли на место. Из двух гаражей валил дым, была угроза распространения пламени. Пожарные ликвидировали возгорание, сгорела отделка и имущество гаражей. Огонь повредил два легковых автомобиля, которые, видимо, стояли рядом с гаражами. Обошлось без пострадавших. О причинах пожара