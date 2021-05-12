В этом году конкурс посвящен 85-летию образования службы ГИБДД.

В Коврове состоялся традиционный конкурс-фестиваль песни «Безопасный перекресток», посвященный профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.Организаторами мероприятия выступили ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», управление образования г. Коврова, а также местная автошкола. В состав жюри вошли представители добровольной народной дружины «Мотор» и сотрудники учреждений дополнительного образования города.В конкурсе приняли участие команды юных инспекторов дорожного движения из 16 образовательных учреждений.В этом году конкурс посвящен 85-летию образования службы ГИБДД, потому участникам с помощью песен, танцев, костюмированных сценок необходимо было рассказать о службе дорожных полицейских.В течение одного номера дети успевали побывать и в роли дорожных полицейских, и в роли участников дорожного движения: водителей, пешеходов и пассажиров. Ребята внимательно подошли к выбору сценических костюмов и реквизита. Здесь были автомобили, школьный автобус, дорожные знаки, светофор и жезл регулировщика.В своих выступлениях ЮИДовцы отметили, что с увеличением количества транспорта более значимой становится и роль сотрудников ГИБДД, которые круглосуточно 365 дней в году следят за порядком на дорогах страны, обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения.Каждое выступление было красочным и насыщенным, отражающим основную тему конкурса. Выбрать лучших жюри было непросто.По итогам конкурса первое место разделили команды ЮИД из школ № 2 и №15, второй стала команда школы № 8, а почетное третье место заняла команда ЮИД школы № 14.